Национальный заповедник "София Киевская" может попасть в "черный список" ЮНЕСКО, пишет сегодня издание "Коммерсантъ-Украина".

В список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Украине входят Национальный историко-культурный Киево-Печерский заповедник (Киево-Печерская лавра), Национальный заповедник "София Киевская", исторический центр Львова, буковые леса в Карпатах и часть геодезической дуги Струве, проходящая через территорию страны.

Включение объектов в список культурного наследия ЮНЕСКО способствует их популяризации и обеспечивает приоритетность при привлечении финансовых средств для поддержания их в надлежащем состоянии.

По информации газеты, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 34-й сессии, проходящей сейчас в Бразилии, отказался включить Андреевскую церковь и церковь Святых Кирилла и Афанасия Александрийских в список всемирного культурного наследия. По словам пресс-секретаря ЮНЕСКО Сью УИЛЬЯМСА, Украина не предоставила достаточного количества информации об этих объектах. "Поэтому мы дали украинской стороне время для подготовки материалов", - объяснил С.УИЛЬЯМС. В Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО сообщили, что знают о решении сессии, но комментировать его отказались, сославшись на отсутствие официальных документов.

Как отметил С.УИЛЬЯМС, в ЮНЕСКО также рассматривают возможность внесения Национального заповедника "София Киевская" в так называемый черный список объектов, находящихся под угрозой разрушения. Причиной этого является возведение элитных жилых домов на улице Гончара и Пейзажной аллее. Эти улицы расположены в прилегающих к заповеднику буферных зонах, поэтому строительство там запрещено. Противники возведения жилого дома на Пейзажной аллее добились остановки строительства, однако представители компании-застройщика заявляют, что не намерены отказываться от своих планов.

Если после внесения "Софии Киевской" в черный список застройка буферных зон не прекратится, заповедник может быть исключен из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в случае включения "Софии" в черный список, согласно правилам ЮНЕСКО, в реестр всемирного наследия нельзя будет добавить какие-либо другие объекты, расположенные на территории Украины.

В то же время руководители заповедника убеждены, что "София Киевская" не попадет в черный список. "Недавно к нам приезжала комиссия ЮНЕСКО, которая засвидетельствовала, что "София" находится в целостном и аутентичном состоянии, так что разговоры о ее внесении в черный список лишены оснований. Это недоразумение", – заявили в руководстве заповедника.

С этим мнением не согласны противники застройки буферной зоны "Софии Киевской". "К сожалению, планы ЮНЕСКО действительно могут воплотиться в жизнь, поскольку строительство на прилегающих к заповеднику территориях велось и ведется абсолютно незаконно и портит внешний вид столицы", - сказал организатор многочисленных пикетов против застройки буферной зоны заповедника, глава общественной организации "Порядок и достаток" Александр МИСЮРА.