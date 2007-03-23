Тимошенко: у клана Януковича руки по локоть в крови

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что «клану Януковича» не удастся совершить на нее покушение, поскольку у нее хорошая охрана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Все в Украине знают, что у представителей этого клана, когда были разборки в Донецке, руки по локоть в крови. Я думаю, что они себе представили, что они могут одним действием лишиться всех проблем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если они и готовят покушение, то я их хочу предупредить, что они не первые и не последние, и что наши информационные службы и службы защиты работают достойно, не хуже, чем их карательные подразделения и подразделения убийц», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, служба охраны отслеживает информацию в уголовных и политических кругах. “Работают лучше, чем они, относительно того как, кто и что будет делать», - добавила она.