Минуглепром назвал шахты, которые ликвидирует первыми

Министерство угольной промышленности Украины к 2016 году планирует ликвидировать или начать ликвидацию 26 государственных угледобывающий предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

Согласно сообщению, суммарные промышленные запасы на указанных предприятиях, по состоянию на начало 2010 г., оценивались в 263,6 млн. тонн. При этом фактическая добыча на указанных предприятиях по итогам 2009 года составила 4,9 млн. тонн.

Уже в следующем году министерство планирует начать ликвидацию шахты «4-21» ГП «ДУЭК», шахты «Киселева» ГП «Торезантрацит», «шахты №5» ГП «Донбассантрацит», шахт «Крепинская» и «50-летия Советской Украины» (ГП «Антрацит»), а также шахты «Визейская» ГП «Львовуголь».

Справка УНИАН. В настоящее время в государственном секторе угольной отрасли насчитывается 418 предприятий, в том числе 25 государственных угледобывающих объединений и более 60 самостоятельных угледобывающих предприятий.