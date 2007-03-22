Пожар в Чернобыльской зоне, где на 60 гектарах горела сухая трава, ликвидирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на министра Нестора ШУФРИЧА.

По данным пресс-службы, Н.ШУФРИЧ сегодня утром оперативно вылетел в Чернобыльскую зону, чтобы проконтролировать пожаротушительные работы вдоль железнодорожной ветки Чернобыль-Славутич, где накануне загорелась трава.

Возгорание произошло в нескольких километрах от ЧАЭС, которую от очага возгорания разделяет река Припять. На место ЧП сразу же прибыли 60 спасателей МЧС с 10-ю единицами спецтехники, отметили в МЧС.

«Я не мог себе позволить вылететь в Крым, получив информацию о том, что на территории Чернобыльской зоны имеет место пожар. Мы убедились, что силами МЧС пожар ликвидирован, остались лишь маленькие очаги, которые в ближайшее время будут локализированы окончательно» - сообщил Н.ШУФРИЧ, плановкоторый в связи с ЧП заотперенес рабочую поездку в Крым сегодня задержалась на несколько часов..

Кроме того, министр отметил скоординированную работу всех подразделений МЧС в Чернобыльской зоне, которые не позволили распространиться пожару на более обширную территорию. Необходимости привлечения дополнительных сил и угрозы для ЧАЭС не было, отметил он.

Сразу же после облета Чернобыльской зоны Н.ШУФРИЧ отправился с рабочей поездкой в Крым