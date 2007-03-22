Ющенко не хочет, чтобы Украина спешила c ПРО, как наперед отца в петлю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость широкой дискуссии относительно размещения систем противоракетной обороны (ПРО).

Об этом он сказал в интервью агентству РИА “Новости”, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

В частности, отвечая на вопрос, В.ЮЩЕНКО назвал “ненормальным” то, что в сегодняшних консультациях между государствами по поводу размещения элементов ПРО Россия не принимает участия.

“Нет, это ненормально. Этот вопрос не принадлежит только позиции или мнению отдельных государств. Мы говорим о глобальных процессах, которые будут относиться к тебе независимо от того, где географически находится твоя страна”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в этой дискуссии есть многие этажи, и нужно дать высказаться каждому из них. “Поэтому я не большой сторонник того, чтобы Украина как страна спешила принимать ПРО, как наперед отца в петлю. Это вопрос не ко времени, и не сегодня мы должны давать этот ответ”, - добавил Президент.

По его мнению, для подготовки этого вопроса нужно учесть не только саму проблематику, но и даты возможность высказаться тем, с чьей помощью формируется позиция по этому вопросу.

“На первое место я бы поставил отношения России и Америки. Это отдельный вопрос, где, собственно говоря, происходит вся стратегическая конкуренция. Этот вопрос существует и в этом тандеме решаются многое из того, что мы называем существенным. Второй уровень – это уровень, который относится к вопросу формирования коллективной безопасности. Региональный вопрос, европейский вопрос”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что с каждым годом стороны, независимо от того, какую страну они представляют, будут подходить к логике формирования континентального ответа в сфере безопасности. “Это для региона самая надежная политика и самый простой ответ, как формировать основы национальной безопасности в будущем. Потом, по-видимому, должны высказаться и поляки, и чехи как нации, потому что это вопрос прямой их компетенции, их право. Этот путь нужно пройти. Сегодня мы находимся в периоде начальных консультаций”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что для Украины вопрос заключается в том, чтобы продемонстрировать свое отношение к этой проблеме в контексте политики национальной безопасности. “Это серьезная увязка, серьезный ответ с теми основами, что мы называем стратегическими основами формирования национальной безопасности. Важно, чтобы этот нюанс поняли и соседи: это суверенное право народа формировать суверенную оборонную и безопасную политику”, - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Министерстве обороны Украины прошли консультации украинских военных и экспертов с американской военной делегацией, которую возглавлял директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Генри ОБЕРИНГ. Во время консультаций американская сторона ознакомила официальных лиц украинской власти с планами США относительно возможного размещения элементов системы ПРО на территории Чехии и Польши. Стоимость строительства европейской части системы противоракетной обороны на протяжении ближайших пяти лет оценивается в 1,6 млрд. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения у нее элементов базирования на море, а также размещение в космосе элементов слежения. США создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон относит, в частности, Северную Корею и Иран.

Премьер-министры Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК уже подтвердили готовность разместить на своей территории элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США.

В то же время, против таких планов США выступает Россия.