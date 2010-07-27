Проливные дожди вызвали серьезные наводнения в Болгарии

Проливные дожди вызвали серьезные наводнения в центральных регионах Болгарии. Бедственное положение объявлено в городе, где вода залила промышленную зону, больницу, детские сады и более 500 домов, а также в целом ряде населенных пунктов, расположенных в районе города Пазарджик, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Пловдиве с напором воды не справляется ливневая канализация, здесь залиты улицы и подвалы домов. Спасатели и пожарные откачивают воду и сооружают временные защитные дамбы.

В различных районах страны произошли оползни, множество дорог размыто. Из-за проливного дождя зафиксированы десятки ДТП, есть погибшие. По данным метеорологов интенсивные проливные дожди в ближайшие сутки продолжаться, в отдельных регионах уровень осадков составит более 240 литров на квадратный метр площади.