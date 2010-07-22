Алуштинский чиновник избил просителей, среди которых была беременная

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками коммунального предприятия в Алуште, которые в течение двух последних месяцев проводили демонтаж и перемещение торговых павильонов предпринимателей города.

Под следствием оказались должностные лица алуштинского коммунального предприятия «Управления благоустройства города и капитального строительства», говорится в сообщении прокуратуры, переданням УНИАН.

Надзорный орган утверждает, что коммунальщики не составляли документов при демонтаже и «не церемонились» с людьми, которые пытались защитить свое имущество.

«В результате наведения порядка такими методами предприниматели потеряли собственность, право на которую охраняется государством, а некоторые из них еще и получили телесные повреждения», - сообщила пресс-служба.

По статье «превышение служебных полномочий» Уголовного кодекса прокуратура квалифицировала также действия алуштинского чиновника, который обеспечивал охрану и пропускной режим в здании городского совета.

«Он старательно держал «оборону» от просительниц (одна из них была на шестом месяце беременности), которые после попытки посетить «парадный подъезд» получили побои и телесные повреждения», - заявила прокуратура, не уточнив дату инцидента.