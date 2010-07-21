«Укртелеком» хочет карать за кражи кабеля по особой уголовной статье
Компания жалуется на рост убытков
По итогам первого полугодия 2010 г. убытки «Укртелекома» от кражи телефонного кабеля составили 5,5 млн. грн., что более чем в два раза превышает убытки от краж кабеля за первое полугодие 2009 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела защиты имущества ОАО «Укртелеком» Виктор ЯРЕМЕНКО сегодня в ходе круглого стола на тему: «Механизмы эффективного противодействия незаконному вмешательству в работу сетей операторов и провайдеров телекоммуникаций».
По его словам, если в 2009 году из сетей «Укртелекома» было похищено 336 км кабеля на общую сумму 4 млн. грн, то за первые шесть месяцев текущего года украдено 497 км кабеля. “Если динамика І полугодия сохранится и в дальнейшем, то за 2010 год убытки компании от краж кабеля увеличатся более чем в два раза. Всплеск хищений кабеля связан с ростом цен на медь, которая стоит сейчас в пунктах приема цветных металлов около 60 грн. за 1 кг. Кроме того, росту краж способствовала безнаказанность злоумышленников, так как их редко привлекали к уголовной ответственности в связи с невысокой стоимостью украденного имущества. Наибольшее количество случаев хищения кабеля отмечено в депрессивных районах Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей», - уточнил В.ЯРЕМЕНКО.
Вместе с тем, он отметил, что благодаря совместным усилиям «Укртелекома» и правоохранительных органов динамику роста краж удалось замедлить. «В последние месяцы количество краж заметно сократилось. Однако для того, чтобы эффективно противодействовать воровству кабеля, необходимо повысить контроль над пунктами приема цветных металлов и на законодательном уровне ужесточить наказание за кражу или порчу кабеля. Необходимо выделить кражу телекоммуникационного имущества в отдельную категорию уголовно-наказуемых преступлений», - убежден представитель «Укртелекома».
Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. человек. Также компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи и др.
Доход «Укртелекома» в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.