Буковинского чиновника поймали на несуществующих мостах

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Черновицкой области задокументировали преступную деятельность должностных лиц облгосадминистрации, которые в ходе ликвидации последствий стихийного бедствия, случившегося 23-27 июля 2008 года, умышленно завышали стоимость выполненных восстановительных противопаводковых работ в нескольких районах Буковины.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, чиновники в 2008 году заключили договор между Главным Управлением регионального развития, архитектуры и инфраструктуры ОГА и Украинской государственной корпорацией по выполнению монтажных и специальных работ «Укрмонтажспецбуд» (Киев). Согласно договору предприятие взяло на себя выполнение работ по восстановлению улиц, дорог, мостов и других объектов дорожного хозяйства в Глыбокском, Заставнивском, Кицманском, Новоселицком, Сокирянском и Хотинском районах Черновицкой области, которые находятся в коммунальной собственности и финансируются за счет средств субвенций государственного бюджета, областного бюджета для ликвидации последствий стихийного бедствия.

По данным правоохранителей, 34-летний заместитель начальника Главного управления регионального развития архитектуры и инфраструктуры ОГА в декабре 2008 года вступил в преступный сговор со служебными лицами генподрядной организации «Укрмонтажспецбуд», направленный на присвоение средств.

Должностное лицо, достоверно зная, что подрядная организация умышленно завысила стоимость выполненных работ, подписал 11 фиктивных актов приема работ по восстановлению мостов в Глыбокском районе.

Подписание фиктивных актов стало основанием для уплаты Управлением регионального развития архитектуры и инфраструктуры ОГА генподрядной организации средств на общую сумму 6 млн. 499 тыс. грн., которые безосновательно были перечислены на расчетный счет генподрядчику.

Прокуратурой Черновицкой области возбуждено уголовное дело в отношении чиновника ОГА по признаками преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник содержится в Черновицком СИЗО.