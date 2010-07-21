Тигипко: объемы торговли с Турцией можно восстановить

Объемы двусторонней торговли между Украиной и Турцией, которые сократились в результате кризиса, могут быть в значительной мере восстановлены уже в течение этого года.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ахметом Бюлентом МЕРИЧЕМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

По словам вице-премьер-министра, в прошлом году уровень товарооборота между Украиной и Турцией сократился на 53%, однако в январе-мае уже наблюдался его быстрый рост.

«Для Украины Турция - важный торговый партнер, занимающий второе место по объемам экспортных поставок. Динамичное развитие украинско-турецкого сотрудничества свидетельствует о большом потенциале двустороннего партнерства между нашими странами», - отметил С.ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО, который также является сопредседателем Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, поддержал идею организации украинско-турецкого бизнес-форума и лично будет содействовать его проведению. «Такой форум может существенно оживить деловые контакты между нашими странами и будет способствовать увеличению инвестиционных потоков из Турции в Украину», - отметил он.

С.ТИГИПКО убежден, что до конца 2010 года будет достигнут существенный прогресс в переговорах между двумя странами по поводу безвизового режима и создания зоны свободной торговли.