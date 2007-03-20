Ющенко перенёс визит в Россию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с предложением перенести планируемый визит в Россию ввиду трагические события в Кемеровской области и Краснодарском крае РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, визит Президента Украины к Москве был запланирован на завтра, 21 марта.

19 марта на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области в результате взрыва метана погибло 105 человек.

Сегодня ночью в станице Камышеватская в Краснодарском крае в результате пожара в доме для престарелых погибли 62 человека.