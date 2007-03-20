Ющенко перенёс визит в Россию
18:18, 20 марта 2007Общество
729 0
Путину сейчас не до него
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с предложением перенести планируемый визит в Россию ввиду трагические события в Кемеровской области и Краснодарском крае РФ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, визит Президента Украины к Москве был запланирован на завтра, 21 марта.
19 марта на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области в результате взрыва метана погибло 105 человек.
Сегодня ночью в станице Камышеватская в Краснодарском крае в результате пожара в доме для престарелых погибли 62 человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter