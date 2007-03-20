На УТ-1 сняли с эфира Тимошенко и Кириленко

Сегодня утром не вышел в эфир запланированный раньше повтор программы «Толока», который был в прямом эфире в понедельник вечером при участии лидеров оппозиции.

Как сообщил Институту массовой информации автор программы Виктор ПАВЛЮК, об этом его поставил в известность Президент Первого Национального Виталий ДОКАЛЕНКО. Более того, автору сообщили о том, что программа «Толока» вообще закрывается.

«Толока» - это единственное политическое шоу в прямом эфире на Первом национальном. Программа выходит уже год, однако, по словам автора, никакого давления до последнего дня не было. Вчера программа вышла в эфир при участии лидеров фракции БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и фракции “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО. Именно с этим автор связывает закрытие программы: «Очевидно, наступают нелегкие времена для свободы слова в Украине» - заявил В.ПАВЛЮК.

Президент Первого Национального В.ДОКАЛЕНКО подтвердил ИМИ снятие программы с эфира. В то же время он заметил, что давления со стороны Кабмина не было. По его словам, программу сняли из-за непрофессиональности ведущего. В частности, относительно последнего выпуска В.ДОКАЛЕНКО сказал: «У меня были серьезные претензии к тому, как была подготовлена программа, как вел себя ведущий, как был организован интерактив. Я сам пытался позвонить на оба телефона, но было невозможно дозвониться на телефон поддержки действий власти».