На подготовку к визиту Кирилла Днепропетровск берет из бюджета 2 млн.

Днепропетровская область выделила из бюджета более 2 млн. грн. на подготовку к визиту в Днепропетровск патриарха РПЦ КИРИЛЛА, который запланирован на 24-25 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время внеочередной сессии Днепропетровского городского совета, которая состоялась сегодня.

В частности, депутаты горсовета приняли решение о выделении из городского бюджета 1,46 млн. грн. для реконструкции Севастопольского парка и благоустройства площади Октябрьской возле Преображенского собора, который посетит патриарх КИРИЛЛ.

Кроме того, по распоряжению председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра ВИЛКУЛА, из областного в городской бюджет Днепропетровская выделена субвенция в сумме 792,3 тыс. грн. на капитальный ремонт памятника участникам обороны Севастополя во время русско-турецкой войны. Севастопольский парк тоже определен как место посещения Патриархом КИРИЛЛОМ. Около 200 тыс. грн. бюджетных средств планируется потратить, в частности, на подготовку мест проведения служб с участием патриарха, установку биотуалетов, больших демонстрационных экранов, транспорт и тому подобное. Ожидается, что во время визита патриарха КИРИЛЛА в Днепропетровск прибудут 50 тысяч верующих из других городов.