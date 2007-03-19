Сегодня утром повесился саунд-продюсер "Океана Эльзы" Сергей Товстолузский.

Его называли идеологом и продюсером "океановских" альбомов "Модель" и "Суперсимметрия". Он принимал непосредственное участие в создании ремикса на песню "Друг", а также осуществил аудиозапись киевского концерта "Океана Эльзы" с акустической программой "Тихий Океан".

"Всегда интересно работать над материалом «Океана Эльзы» – группа открыта к экспериментам, и обычно достижения этих артистов становятся новым мерилом успеха в популярной украинской музыке", – говорил Товстолузский о своей работе с группой Святослава Вакарчука.

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