Повесился саунд-продюсер ”Океана Эльзы”
17:22, 19 марта 2007Общество
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Товстолузскому было интересно работать с Вакарчуком
Сегодня утром повесился саунд-продюсер "Океана Эльзы" Сергей Товстолузский.
Его называли идеологом и продюсером "океановских" альбомов "Модель" и "Суперсимметрия". Он принимал непосредственное участие в создании ремикса на песню "Друг", а также осуществил аудиозапись киевского концерта "Океана Эльзы" с акустической программой "Тихий Океан".
"Всегда интересно работать над материалом «Океана Эльзы» – группа открыта к экспериментам, и обычно достижения этих артистов становятся новым мерилом успеха в популярной украинской музыке", – говорил Товстолузский о своей работе с группой Святослава Вакарчука.
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