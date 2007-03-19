Ющенко упрекнул Януковича, что в Генпрокуратуре многовато донецких

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует то, что в Генеральной прокуратуре и МВД на руководящие должности назначаются преимущественно выходцы из Донецкого региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на политических консультациях в Секретариате Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня Генпрокуратура работает в ручном режиме и защиты закона в ее лице нет.

Он напомнил присутствовавшим политикам, что разговаривал с каждым о ситуации в правоохранительных органах. «Я знаю, что в ваших душах творится что касается этого института», - сказал Президент.

Обращаясь непосредственно к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, В.ЮЩЕНКО заметил, что у него есть не столько политические, а личные вопросы по этому поводу. «Скажите, пожалуйста, кого это будет в стране устраивать, когда в ключевых должностях в Генпрокуратуре выходцы из Донецкой области? Ну разве это нужно быть таким счастливым – работать в Донецком регионе, чтобы стать заместителем генпрокурора», - подчеркнул Президент, добавив, что такой подход к назначениям вызывает подозрения и дискредитирует национальное законодательство.

В.ЮЩЕНКО назвал поименно представителей Донецкого региона, которые работают в должностях заместителей генпрокурора, начальников управлений внутренних дел.

На это В.ЯНУКОВИЧ заметил, что они там работали и до того. «Вы хотите, чтобы я ответил. Я отвечаю: они работали там долгое время», - сказал премьер.

В.ЮЩЕНКО возразил, подчеркнув, что разбирается в механизмах назначений.

Президент призвал всех присутствующих договориться о том, что милиция, прокуратура, СБУ, суды должны быть аполитичными структурами.