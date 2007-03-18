В Луцке ветеранам обещают 10%

Супермаркеты Луцка не исключают возможности увеличения скидки для приобретения товаров ветеранами Великой отечественной войны до 10%. Об этом шла речь на встрече городского председателя с представителями сетей супермаркетов города.

Как передает корреспондент УНИАН ветераны Луцка с 1 марта получили возможность покупать товары в ряде супермаркетов города со скидкой от 4% до 7%. Однако владельцы супермаркетов на встрече с представителями городской власти отметили, что не исключают возможности увеличения ее до 10%.

Для реализации предложения департамент социальной политики городского совета совместно с ветеранскими организациями в ближайшее время определят и составят реестр категорий ветеранов, больше всего нуждающихся в помощи и льготах.

Следовательно, ветераны смогут делать покупки в супермаркетах своего района согласно четко дифференцированного списка.