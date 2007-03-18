Впервые в мире: церковь дает согласие на гомосексуальные браки!

Лютеранская церковь Швеции первой в мире дает согласие на сочетание браком однополых пар. Об этом заявило руководство Церкви. "Мы готовы сочетать гомосексуальные пары имеющим силу в гражданском законодательстве партнерским браком", - приводит ИТАР-ТАСС высказывание епископа Вестероского Бертиля Утберга.

На следующей неделе будет опубликован проект нового закона о браке. Все пары, как разнополые, так и однополые, смогут вступать в брак на одинаковых условиях. Церковь в целом сохраняет за собой право на венчание, однако каждый священник должен будет сам решать, получать ли ему разрешение на проведение обряда венчания.

В обществе к вопросу о бракосочетании гомосексуальных пар в Церкви относятся крайне неоднозначно, и, безусловно, опубликованный проект вызовет самые жаркие споры. Однако епископ Уттерберг, выступающий от лица всех епископов и церковного правления, считает, что главное - это то, что у Шведской церкви есть четкая позиция по этой проблеме. "Важно, чтобы Шведская церковь имела вес в экуменическом плане, идя на шаг вперед и показывая возможные пути. В этом отношении мы являемся первыми", - констатировал он.

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