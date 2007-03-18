Глава горсовета Севастополя не видит в ”народном опросе” ничего страшного

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что сегодняшняя акция „Народный опрос”, которая проводится в городе по инициативе местных организаций КПУ, Партии регионов, „Русского блока” и ПСПУ, не будет иметь негативных последствий для инвестиционной привлекательности региона.

Как передает корреспондент УНИАН, В.САРАТОВ сказал журналистам: „Эта акция не будет иметь негативных последствий для инвесторов, потому что в данной ситуации есть регион, который сегодня полностью политически стабильный. Мы своим местным референдумом, или, если правильно сформулировать, народным опросом, подчеркиваем такую вещь: уважаемые товарищи, если Севастополь имеет свое мнение, если это мнение не пытаться искусственно раскачивать, политическая стабильность сохранится, и инвестиции в Севастополь нужно делать в обязательном порядке”.

По словам В.САРАТОВА, ему „трудно сказать, отреагирует ли на „Народный опрос” официальный Киев”. В то же время, добавил он, „антикризисная коалиция будет учитывать, она не может не учитывать итоги этого опроса”.

В.САРАТОВ, который является также председателем городского отделения Партии регионов, сообщил, что стоимость проведения акции „небольшая, немного более 50 тыс. грн.”. По его словам, „централизовано в Киеве печатались бюллетени по линии КПУ, все другие партии приняли решение - „в складчину”.

Как сообщал УНИАН, целью опроса является выяснить отношение жителей Севастополя к вступлению Украины в НАТО, Единое экономическое пространство и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине.