На Харьковщине в очистительных сооружениях нашли тела двоих детей
12:11, 18 марта 2007Общество
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Родители в милицию не обращались...
Вчера в 8.00 возле с. Жовтневое Балаклейского района Харьковской области из металлического резервуара очистительных сооружений родителями были подняты тела двух погибших мальчиков (2000 и 2001 г.р.).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, дети накануне во время ссоры родителей ушли из дому и не вернулись.
Родители в милицию и МЧС не обращались.
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