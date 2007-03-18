На Харьковщине в очистительных сооружениях нашли тела двоих детей

Вчера в 8.00 возле с. Жовтневое Балаклейского района Харьковской области из металлического резервуара очистительных сооружений родителями были подняты тела двух погибших мальчиков (2000 и 2001 г.р.).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, дети накануне во время ссоры родителей ушли из дому и не вернулись.

Родители в милицию и МЧС не обращались.