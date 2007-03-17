Точных данных о погибших при катастрофе Ту-134 до сих пор нет (список пассажиров)

МЧС России опубликовало на своем сайте список пассажиров самолета Ту-134, разбившегося в аэропорту Самары. В списке шесть погибших.

1. Муравьева Лариса (больница Семашко, тел. 8(846) 951-18-88, 995-00-58)

2. Хорсун Мария (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

3. Коваленко Валерий

4. Носенко Олег (больница Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

5. Лысак Виталий (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

6. Петросян Галина - погибшая

7. Терентьева Наталья (1949 г.р., больница Калинина)

8. Сорокина Мария - погибшая

9. Спичак Евгений (1983 г.р., 7 гор. больница, тел. 8(846)-950-53-53)

10. Чепрасов Николай - погибший

11. Чепрасова Екатерина - погибшая

12. Тараканов Михаил (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

13. Тараканова Ирина (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

14. Титлов Вадим

15. Глазычев Алексей (больница Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

16. Глазычев Сергей (больница Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

17. Деревянко Наталия (1957 г.р., больница Калинина,тел. 8(846) 956-15-61)

18. Гаан Андрей (больница Калинина,тел. 8(846) 956-15-61)

19. Беглица Андрей

20. Пумпулев Олег

21. Пумпулева Анастасия (больница Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

22. Пумпулева Светлана (с ребенком в больнице Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

23. Ирхина Светлана

24. Кривопустова Евгения

25. Углеватая Надежда - погибшая

26. Щербаков Александр (больница Калинина,тел. 8(846) 956-15-61)

27. Гаврилина Наталья (больница Калинина,тел. 8(846) 956-15-61)

28. Сизикова Маргарита Сергеевна (1983 г.р., вывезена в районную Красноярская ЦРБ 21631)

29. Анашкин Владимир

30. Лемешев Евгений

31. Старков Андрей (1969 г.р. 7 гор. больница)

32. Рябченко Екатерина (больница Семашко, тел. 8(846) 951-18-88, 995-00-58)

33. Васецкий Виктор - погибший

34. Марков Владимир (1955 г.р., больница Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

35. Потешкин Владимир (больница Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

36. Бобылев Владимир (7 гор. больница)

37. Мнухин Лев

38. Никифорова Татьяна

39. Хайдаршин Михаил

40. Ховрин Валерий

41. Жданова Лариса

42. Наумов Андрей

43. Огуречников Анатолий

44. Рябова Елена

45. Харизин Геннадий

46. Ахметов Ильдар

47. Владьган Дмитрий

48. Селантьев Игорь

49. Ларин Сергей

50. Морозов Алексей

51. Зубков Олег (член экипажа) (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

52. Хитрова Инга (член экипажа) (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

53. Муратов Александр (член экипажа) (больница Калинина, тел. 8(846) 956-15-61)

54. Лопанов Олег (член экипажа) (2 гор. больница г. Тольятти, тел. 8(8482) 48-53-05)

55. Щербань С.А. (член экипажа)

56. Кушнир Т.В. (член экипажа)

57. Космачев О.О. (член экипажа)

Между тем, авиакомпания ЮТэйр постоянно меняет список лиц, которые "до юридического опознания считаются пропавшими без вести" после аварии самолета Ту-134 в аэропорту Самары.

Фамилия одного пассажира - Геннадия Харизина - из этого списка была перенесена вначале в графу "данные уточняются", а затем в список тех, кто не пострадал.

Зато в список пропавших без вести, обновленный в 19.17 мск, попала женщина, которая, по данным МЧС России, находится в больнице.

Через несколько минут после звонка РИА Новости, в 21.12, список вновь обновился, и в нем вновь осталось шесть фамилий. Однако в этом же сообщении авиакомпании говорится о семи погибших пассажирах.

Таким образом, через 12 часов после происшествия авиакомпания не располагает точными данными о погибших.

РИА "Новости"