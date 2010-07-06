Милиция отрицает факт избиения журналиста "Фокуса", но...

Руководство Запорожского главка милиции отрицает факт избиения журналиста издания "Фокус", но подтверждает факт применения к нему физической силы. Соответствующие заявления были сделаны сегодня на пресс-конференции начальником ГУ МВД в Запорожской области Владимиром СЕРБОЙ и замначальником Запорожского главка милиции Виктором НЕСТЕРЕНКО.

По словам В.НЕСТЕРЕНКО, физическая сила была применена к Д.СТОЙКОВУ после того, как он, отреагировал на предупреждение сотрудников милиции о необходимости прекращения правонарушения (распития пива в общественном месте) угрозами в адрес правоохранителей.

"СТОЙКОВ начал оказывать сопротивление сотрудникам милиции - озвучивал угрозы, размахивал руками. В результате, действительно, сотрудники милиции применили физическую силу - одели наручники, посадили в машину и доставили его и второго (САФОНОВА - УНИАН) в райотдел", - сообщил В.НЕСТЕРЕНКО. При этом он отметил, что ни один из мужчин удостоверения журналиста не предъявлял и показал видео их пребывания в помещении Коммунарского РОВД г. Запорожья, на котором видно, что вещи находились у мужчин, а сами они постоянно находились в коридоре райотдела с еще несколькими задержанными.

Также журналистам было показан фрагмент видеозаписи посещения райотдела милиции медиками, которых сотрудники РОВД вызвали для получения данных о состоянии психически больного задержанного: запись свидетельствует, что Д.СТОЙКОВ находился в непосредственной близости от медиков, но имея возможность обратиться к ним за медпомощью, не сделал этого.

По словам начальника ГУ МВД в Запорожской области В.СЕРБЫ, информацию о том, что сотрудники милиции якобы избили журналистов он получил 3 июля - после сообщения дежурного МВД о том, что в киевскую больницу обратился СТОЙКОВ, у которого были выявлены "сдавленный ушиб правого запястья и ушиб грудной клетки" - повреждения, которые, по его словам, были причинены именно сотрудниками милиции.

"Сейчас, по данному факту инспекцией по личному составу ГУ МВД в Запорожской области, проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в прокуратуру Коммунарского района Запорожья, которая и даст правовую оценку действиям сотрудников милиции", - сообщил В.СЕРБА.

От так же отметил, что "возможно, после заключения прокуратуры будут составлены дополнительные материалы в отношении нарушителей и, возможно, мы направим их в суд, а милиционерам будет дана самая жесткая оценка, в первую очередь за несвоевременный доклад о происшедшем начальнику ГУ МВД".

Как сообщал УНИАН, 5 июля на официальном сайте издания "Фокус" была опубликована информация под заголовком "Фотожурналиста Фокуса избили в запорожской милиции", в которой утверждалось, что в 23:40 2 июля, когда корреспонденты Фокуса Дмитрий СТОЙКОВ и Евгений САФОНОВ на Привокзальной площади в Запорожье дожидались поезда в Киев, к ним подъехала машина милиции, из которой вышли сержант и прапорщик ППС, которые не представившись, сообщили журналистам, что те нарушают закон - пьют пиво в общественном месте - и велели раскрыть свои сумки.

"Когда фотожурналист Дмитрий СТОЙКОВ достал из рюкзака фотоаппарат, сотрудники милиции потребовали спрятать аппаратуру, пригрозив разбить её о голову Дмитрию. Фотограф не стал прятать камеру, за что патрульные надели на Дмитрия наручники, ударив его головой о капот своего автомобиля. У журналиста стала кружиться голова, он начал терять сознание. Сотрудники ППС бросили его в машину - на пол между передними и задними сиденьями. Журналиста Евгения САФОНОВА усадили сверху. В Коммунарском РОВД Запорожья один из патрульных завел СТОЙКОВА в общественную приемную и велел вытрясти на стол все вещи из рюкзака. На просьбу Дмитрия проводить обыск при свидетелях (в рюкзаке находилась дорогостоящая профессиональная фотоаппаратура) милиционер усадил фотографа на стул и несколько раз ударил кулаком в грудь и в голову", утверждается в информации "Фокус".

В информации так же утверждалось, что "журналистов продержали в коридоре РОВД более трех часов, после чего выпустили. Все это время журналистам не позволяли пользоваться мобильными телефонами, лишив их возможности связаться с родственниками, редакцией или адвокатом".