123 ребёнка живут в приёмных семьях в Житомирской области

В прошлом году в Житомирской области в 2,5 раза выросло количество детских домов семейного типа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в области функционирует 14 детских домов семейного типа и 31 приемная семья, где воспитываются 123 ребенка. К тому же уникальные разработки имеет центр ранней медико-социальной реабилитации Житомирского областного дома ребенка для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки.

Сейчас приобретенный опыт в этой сфере областной властью обобщается и определяются дополнительные безотлагательные меры, которые необходимо принять для улучшения положения детей, усиления их социальной и правовой защиты.