Чрезвычайная ситуация на дамбе озера Сасык-Сиваш (космический снимок)

В Крыму спасатели уже пятый день ликвидируют чрезвычайную ситуацию природного характера: укрепляют дамбу озера Сасык-Сиваш, расположенного в Сакском районе автономии неподалеку от Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, накануне на озере было ликвидировано более 34 мест подмывом дамбы общей длиной около 350-400 метров. Высота нагонной волны по состоянию на вчерашний вечер составляла 0,20 метров, перепад уровней воды между южным и северным озерами - 1,6 метра. Сегодня утром работы на дамбе были продолжены.

На месте ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера сосредоточено 62 человека (при этом в укреплении дамбы задействованы не только сакские спасатели и различные специалисты, но и спасатели из Евпатории и Красноперекопского района АРК) и 15 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в озере Сасык-Сиваш периодически повышается уровень воды, из-за чего подтопленными могут оказаться близлежащие села в Сакском районе, а также окраины Евпатории. В конце января крымские спасатели направили обращение в МЧС с просьбой признать нерешенной чрезвычайную ситуацию на озере. По данным крымских спасателей, несмотря на все выполненные мероприятия, необходимы еще немалые средства для восстановления разделительной дамбы, а также для строительства гидротехнических сооружений, которые откачивали бы пресную воду, уменьшая тем самым давление на дамбу.

13 марта в связи с ухудшением погодных условий (усиления ветра и дождя) на теле разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш образовались промоины. С целью недопущения последующего развития чрезвычайной ситуации начались работы по укреплению наиболее опасных участков дамбы. Был организован круглосуточный мониторинг состояния уровня воды в северной части озера и наращивание объема укрепляющего материала (мешков с песком).