В Харькове произошли столкновения защитников парка и милиции

Сегодня в Харькове произошли столкновения между защитниками парка Горького и работниками милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН активисты общественной организации «Зеленый фронт», это произошло в середине дня, когда милиция сделала попытку разогнать людей, которые живой цепью, сидя на земле, протестовали против продолжения земляных работ, не давая работать бульдозеру.

«Мы считаем работы в парке незаконными, поэтому продолжаем протесты», - сказал представитель «Зеленого фронта».

По его словам, «двое активистов задержаны милицией и доставлены в Дзержинський райотдел». Во время столкновения одной активистке стало плохо, «скорая помощь», которую вызывали на место события, оказала ей медицинскую помощь.

На данный момент в парке им. Горького разбиты около 10 палаток, на протяжении суток дежурят от 30 до 100 протестующих, сообщили представители «Зеленого фронта».