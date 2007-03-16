Подземная забастовка на шахте имени газеты «Известия» достигла цели

Сегодня после 15 часов были выведены на поверхность все горняки, которые принимали участие в акции протеста на шахте имени газеты «Известия» и «Княгининская» (ГП «Донбассантрацит», г. Красный Луч, Луганская обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил председатель Краснолуцкой городской организации независимого профсоюза горняков Украины Александр БАГДАСАРЯН.

По его словам, горняки прекратили акцию протеста, поскольку министр угольной промышленности подписал приказ о приведении с 1 апреля тарифных ставок в соответствие с минимальной зарплатой 400 грн.

А.БАГДАСАРЯН также сообщил, что шахтерские проблемы будут предметом обсуждения на совещании в Луганске с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которое запланировано на конец марта.

Как сообщал УНИАН. 2 марта горняки двух шахт ГП «Донбассантрацит» (г. Красный Луч, Луганская обл.) начали забастовку.

После первой смены на шахте имени газеты «Известия» не поднялись на поверхность 8 горняков, а на шахте «Княгининская» - 5. Горняки требовали приведения тарифных ставок в соответствие с минимальной зарплатой (400 грн.).

После второй смены к ним присоединились еще трое шахтеров: двое на шахте имени газеты «Известия» и один на «Княгининской».