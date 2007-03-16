Похищен символ бельгийской столицы - ”Писающая собака” (фото)

В Брюсселе неизвестные украли один из символов бельгийской столицы - "Писающую собаку", сообщили местные СМИ.

"Писающая собака" представляет собой статуэтку в виде бронзовой дворняги, выполненной в натуральную величину. Скульптура собаки с занесенной на тротуарный столб задней лапой была создана скульптором Томом Франсеном и в 2000 году установлена на пересечении двух небольших улочек неподалеку от исторического центра Брюсселя.

РИА Новости