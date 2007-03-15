Янукович требует другого министра иностранных дел

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что внесение Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на рассмотрение в Верховную Раду новой кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины позволило бы избежать политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал в интервью телеканалу «Интер».

«Лучшим выходом было бы внесение Президентом новой кандидатуры. В таком случае, у нас состоялся разговор с депутатами, мы можем получить результат очень высокий – до ста процентов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 марта, после встречи с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО и Председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы договорились, что рассмотрим кандидатуру Президента на должность министра иностранных дел в парламенте и будем искать поддержку фракций – будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте».

Сегодня Верховная Рада Украины решила перенести на вторник, 20 марта, рассмотрение вопроса о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали фракции, входящие в парламентское большинство.