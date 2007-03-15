Ющенко убежден, что в понедельник будет компромисс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в понедельник во время круглого стола политические силы должны найти компромисс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Копенгагене, выступая перед членами датского общества внешней политики, представителями политических и общественных кругов Дании, дипломатического корпуса и СМИ в парламенте.

Рассказывая о политической ситуации в Украине, Президент сообщил, что украинская оппозиция сформировала ряд предложений к действующей власти. По его словам, все предложения на 80-90% отвечают тому документу, который был подписан 6 месяцев назад (речь идет об Универсале национального единства).

«У меня есть ощущение, что следующий понедельник мы начнем с того, что все ключевые политические силы парламента обсудят в присутствии Президента политическую ситуацию, обсудят те требования, которые высказала оппозиция к парламенту и правительству», - сказал он, добавив, что, по его убеждению, по ключевым вопросам они будут искать и обязаны найти компромисс.

«Мы обязаны, мы должны и мы будем искать компромисс, это логика национального процесса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.