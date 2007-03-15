Партия регионов гнет свою линию

Фракция Партии регионов пока не принимала решения о возможной поддержке кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что этот вопрос сегодня обсуждался на заседании фракции. Кроме того, на заседание был приглашен сам В.ОГРЫЗКО.

По словам А.ЕФРЕМОВА, во время заседания фракции народные депутаты задали ему ряд вопросов и получили на них ответы.

«Однако решение относительно его поддержки не принималось», - сказал народный депутат.

Он также сообщил, что фракция Партии регионов намерена поддержать законопроект о внесении изменений в госбюджет, внесенный Кабинетом Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос о назначении нового министра иностранных дел, а также изменения в госбюджет-2007 в части увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.