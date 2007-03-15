Анджелина Джоли усыновила вьетнамского мальчика (фото)

У американской кинозвезды Анджелины Джоли появился третий приемный ребенок из Вьетнама, сообщает РИА "Новости".

По данным местной электронной газеты VietnamNet, Джоли в четверг ездила в Центр опеки сирот Тамбинь в городе Хошимине за новым приемным сыном, где завершила официальные процедуры по усыновлению. Джоли поставила свою подпись под соответствующим документом в Управлении юстиции города.

Мальчик в возрасте три года и четыре месяца Фам Куанг Шанг сейчас получил новое имя - Пакс Тхиен Джоли (Pax Thiеn Jolie). Он попал в Центр защиты сирот Тамбинь в 2003 году из роддома города Тызу, где его бросили при рождении.

У Джоли и ее друга Брэда Пита уже есть трое детей, в том числе двое приемных: пятилетний Мэддокс (Maddox), которого Джоли усыновила в Камбодже и двухлетняя Захара из Эфиопии, а также девятимесячная родная дочь Шайло, которую актриса родила в Намибии.