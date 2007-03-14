Ющенко про ракеты, внешнюю политику, Азарова, ЕС и ”поперед батька”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинских политиков не делать никаких заявлений относительно ПРО, пока не будет принято окончательное официальное решение по этому вопросу.

Об этом он сказал в интервью двум украинским телеканалам - УТ-1 и ICTV.

В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет о системе оборонных мер, а не о стратегическом нападении на какую-то страну.

«Речь идет о том, солидарна ли Украина со странами, которые развивают оборонную модель своей политики, которые становятся более достойными в защите от возможных потенциальных интервенций. Это право народа, это право государства развивать свою оборонную политику…», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что не понимает, почему Украина должна осуждать какую-то нацию за то, что она принимает решение относительно своей обороноспособности.

При этом Президент призвал хорошо разграничивать стратегические угрозы и вопросы оборонной региональной инициативы.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что для того, чтобы делать какие-либо комментарии, сначала необходимо иметь официальную позицию тех стран, на территории которых планируется размещение элементов ПРО. «Чтобы мы корректно исходили из уважения их интересов», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что пока нет официальных ответов ни от Польши, ни от Чехии.

«И поэтому сегодня распалять в Киеве ответ на то, как мы относимся, простите, пока еще некорректно. Честно говоря, я бы хотел рекомендовать от имени официальной власти не предпринимать этих шагов, пока не будет пройден соответствующий этап проведения переговоров, консультаций, пока мы формально не поставим этот вопрос на рассмотрение и не примем формального решения», - отметил Президент.

Кроме того, в ходе интервью В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что внешнеполитические приоритеты государства остаются неизменными. Он напомнил, что евроатлантическая интеграция определена украинским законодательством, и поэтому не может быть персонифицированной.

В.ЮЩЕНКО подверг критике заявления вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА о размещении на территории Чехии и Польши элементов американской ПРО. “Я просто удивлен, - сказал Президент. - Неужели этот человек имеет компетенцию, неужели этот человек имеет статус комментировать это. Когда страны, в которых размещают ПРО, еще ответа не дали, Украина спешит «поперед батька в пекло» дать ответ”. По убеждению Президента, “это интрижка, которая говорит не в пользу стабильного политического курса”.

Также В.ЮЩЕНКО коснулся углубленного соглашения между Украиной и ЕС. Он в который раз отметил то, что украинская нация должна понять, почему выгодно вступать в Европейский Союз, уделив большое внимание преимуществам такого вступления. При этом Президент отметил, что сегодня Украина ведет речь о политической ассоциации, а не только об экономической, о чем заявляют некоторые эксперты.

Кроме того, Президент в ходе интервью высказал мнение, что сегодня усиливается роль Украины на европейском энергетическом рынке. В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом контексте очень важно иметь продуманную национальную политику.

Также В.ЮЩЕНКО в ходе интервью повторил свою позицию относительно преимуществ вступления Украины в НАТО, отметив, что европейскую коллективную безопасность избрали для себя многие восточноевропейские страны. При этом Президент подчеркнул, что самостоятельно сегодня такую безопасность и оборону построить невозможно.

По словам В.ЮЩЕНКО, закон об основах национальной обороны и безопасности, принятый конституционным большинством, как раз и предусматривает интеграцию в Альянс. Поэтому Президент еще раз призвал политиков не спекулировать на этой теме, пользуясь старыми стереотипами людей.