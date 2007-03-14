Ющенко про ракеты, внешнюю политику, Азарова, ЕС и ”поперед батька”
Интервью телеканалам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинских политиков не делать никаких заявлений относительно ПРО, пока не будет принято окончательное официальное решение по этому вопросу.
Об этом он сказал в интервью двум украинским телеканалам - УТ-1 и ICTV.
В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет о системе оборонных мер, а не о стратегическом нападении на какую-то страну.
«Речь идет о том, солидарна ли Украина со странами, которые развивают оборонную модель своей политики, которые становятся более достойными в защите от возможных потенциальных интервенций. Это право народа, это право государства развивать свою оборонную политику…», - сказал Президент Украины.
В.ЮЩЕНКО также отметил, что не понимает, почему Украина должна осуждать какую-то нацию за то, что она принимает решение относительно своей обороноспособности.
При этом Президент призвал хорошо разграничивать стратегические угрозы и вопросы оборонной региональной инициативы.
В.ЮЩЕНКО также отметил, что для того, чтобы делать какие-либо комментарии, сначала необходимо иметь официальную позицию тех стран, на территории которых планируется размещение элементов ПРО. «Чтобы мы корректно исходили из уважения их интересов», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что пока нет официальных ответов ни от Польши, ни от Чехии.
«И поэтому сегодня распалять в Киеве ответ на то, как мы относимся, простите, пока еще некорректно. Честно говоря, я бы хотел рекомендовать от имени официальной власти не предпринимать этих шагов, пока не будет пройден соответствующий этап проведения переговоров, консультаций, пока мы формально не поставим этот вопрос на рассмотрение и не примем формального решения», - отметил Президент.
Кроме того, в ходе интервью В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что внешнеполитические приоритеты государства остаются неизменными. Он напомнил, что евроатлантическая интеграция определена украинским законодательством, и поэтому не может быть персонифицированной.
В.ЮЩЕНКО подверг критике заявления вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА о размещении на территории Чехии и Польши элементов американской ПРО. “Я просто удивлен, - сказал Президент. - Неужели этот человек имеет компетенцию, неужели этот человек имеет статус комментировать это. Когда страны, в которых размещают ПРО, еще ответа не дали, Украина спешит «поперед батька в пекло» дать ответ”. По убеждению Президента, “это интрижка, которая говорит не в пользу стабильного политического курса”.
Также В.ЮЩЕНКО коснулся углубленного соглашения между Украиной и ЕС. Он в который раз отметил то, что украинская нация должна понять, почему выгодно вступать в Европейский Союз, уделив большое внимание преимуществам такого вступления. При этом Президент отметил, что сегодня Украина ведет речь о политической ассоциации, а не только об экономической, о чем заявляют некоторые эксперты.
Кроме того, Президент в ходе интервью высказал мнение, что сегодня усиливается роль Украины на европейском энергетическом рынке. В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом контексте очень важно иметь продуманную национальную политику.
Также В.ЮЩЕНКО в ходе интервью повторил свою позицию относительно преимуществ вступления Украины в НАТО, отметив, что европейскую коллективную безопасность избрали для себя многие восточноевропейские страны. При этом Президент подчеркнул, что самостоятельно сегодня такую безопасность и оборону построить невозможно.
По словам В.ЮЩЕНКО, закон об основах национальной обороны и безопасности, принятый конституционным большинством, как раз и предусматривает интеграцию в Альянс. Поэтому Президент еще раз призвал политиков не спекулировать на этой теме, пользуясь старыми стереотипами людей.