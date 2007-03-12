И.о. председателя правления ЧСЗ расскажет о выполнении инвестобязательств. Пресс-конференция в УНИАН

Сегодня, 12 марта в 15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция и.о. председателя правления Черноморского судостроительного завода Алексея Жиренко и начальника юридического отдела Светланы Диордиевой на тему: "Отчет о результатах проверки состояния выполнения инвестиционных обязательств на ЧСЗ комиссией ФГИУ в период с 26 февраля по 3 марта" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.