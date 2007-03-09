На отборочном конкурсе ”Евровидения” победила... нет, победил...

Украину на конкурсе "Евровидение"-2007 будет представлять Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, выигравший национальный отборочный конкурс.

Представитель от Украины для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2007 избирался суммированием голосов жюри и голосов зрители при помощи интерактивного голосования.

Согласно Положению о конкурсе Евровидение, к 12 марта страны-участники должны представить пакет документов своего исполнителя в город предстоящего в мае финала, в Хельсинки.