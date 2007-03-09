Взрыв в Кривом Роге не связан с бытовым газом

ОАО «Криворожгаз» заявляет, что взрыв в жилом доме по ул. Тухачевского в Кривом Роге, произошедший 26 февраля, не связан с использованием природного газа в быту. Об этом говорится в официальном сообщении «Криворожгаза», обнародованном в местной прессе.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации предприятия, сразу же после взрыва «Криворожгаз» создал комиссию для специального расследования причин трагедии.

Комиссия установила, что последствия взрыва не характерны для взрыва газовоздушной смеси и природного сетевого газа (метана). По показаниям пострадавших жителей дома, никто из них не чувствовал запаха газа ни в момент взрыва, ни после взрыва. Также не был зафиксирован пожар.

По данным «Криворожгаза», ни один из пострадавших через взрыв не имеет на теле следов термического влияния. Трое погибших получили смертельные травмы от рухнувших конструкций дома.

После технических расчетов, выводов судебно-медицинской экспертизы и анализа специалистов по взрывам комиссия «Криворожгаза» считает, что взрыв в жилом доме вызвал не бытовой газ. Предприятие передало соответствующий акт о результатах расследования в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге 26 февраля в 4.30 произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли три человека и были полностью разрушены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов дома.