МИД России подтверждает, что не допустит представителей Украины на крымские маяки

Попытки Украины в судебном порядке установить контроль над навигационно-гидрографическими объектами ЧФ РФ могут привести к подрыву переговоров по этой проблеме.

Соответствующие заявления официального представителя МИД России Михаила КАМЫНИНА розмещено на официальном сайте МИД РФ,

В частности, М.КАМЫНИН отмечает, что поводом для заявления представителя МИД Украины стала ситуация вокруг станции радионавигационной системы «МАРС-75» (г.Геническ Херсонской области Украины), которая входит в состав Гидрографической службы Черноморского флота Российской Федерации, базирующегося на территории Украины. Он сообщил, что 5 марта станцию посетили представители украинской судебно-исполнительной службы с целью добиться исполнения решений Хозяйственного суда Херсонской области Украины, который постановил изъять объект, якобы незаконно используемый Черноморским флотом, в пользу Министерства транспорта Украины.

«Представители Черноморского флота заявили о невозможности выполнения постановления украинского суда как неправомочного решать вопросы использования объектов навигационно-гидрографического обслуживания, являющихся предметом международного договора», - сказал М.КАМЫНИН.

«Позиция, изложенная российскими военными моряками, является полностью обоснованной», - уверен он.

По его словам, суть дела в том, что при подписании в 1997 году соглашений о базировании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, проблема навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания не была решена до конца, но тогда сторонам удалось договориться о том, как ее решить – через заключение специального соглашения. Он подчеркнул, что ни о каком судебном варианте в базовых документах нет ни слова.

«В 2006 году в рамках Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины началась практическая работа над подготовкой соответствующей межправительственной договоренности. Именно на этом пути и надо сосредоточить все усилия. В этой связи мы неоднократно ставили перед украинскими коллегами вопрос об отзыве соответствующих исков, так как продолжение судебных процедур может лишь навредить делу. В последний раз такое обращение прозвучало в ходе заседания Подкомиссии 27 февраля в Москве», - сказал М.КАМЫНИН.

«Заявление представителя МИД Украины о том, что Украина будет и впредь продолжать попытки установить контроль над навигационно-гидрографическими объектами судебным путем не может не вызывать сожаления. Это – путь не решения проблемы, а подрыва складывающейся атмосферы переговорного процесса, эскалации напряженности вокруг специфических и особо охраняемых объектов флота. В очередной раз призываем украинскую сторону отказаться от односторонних шагов и искать решение за столом переговоров», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 марта руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА заявил, что инцидент с не допуском 5 марта украинских судебных исполнителей на станцию радионавигационной системы „Марс-75” в Геническе свидетельствует о невыполнении Россией достигнутых договоренностей.

При этом он отметил, что украинская сторона придерживается последовательной позиции, которая заключается в том, что объекты навигационно-гидрографического обеспечения мореходства в Черном море являются собственностью Украины, и российская сторона должна выполнять решения украинских судов относительно передачи этих объектов.

«К сожалению, этого не происходит, это засвидетельствовал вчерашний пример, который идет вразрез с достигнутыми в Москве договоренностями», - сказал он.

5 марта морские пехотинцы ЧФ РФ в Геническе (Херсонская обл.) не пропустили руководителя и работника районного отдела государственной исполнительной службы на радионавигационную станцию „Марс-75”, которые прибыли сюда в сопровождении работников правоохранительных органов с целью ее принудительного изъятия согласно решению Хозяйственного суда Херсонской области от 11 апреля 2003 года.