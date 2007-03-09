Нация гибнет не от отрядов Муравьева или Меншикова...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что нация поймет, насколько важно для ее будущего украинское слово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал во время посещения Национального музея Тараса Шевченко в рамках праздничных мероприятий по случаю 193-й годовщины со дня рождения Кобзаря.

Он выразил надежду, что нация поймет, насколько важным для ее будущего является «не только шевченковское слово, но и собственное украинское слово».

«Гибнет любая нация не от отрядов Муравьева или Меншикова, не от войны или агрессии, как правило, а от забвения своего слова», - сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время к Тарасу Шевченко «идет каждый, независимо от того, где он родился, какая у него идеология».

В музее В.ЮЩЕНКО осмотрел обновленную экспозицию.

Как известно, в 2004 году музей был закрыт в связи с ремонтно-реставрационными работами, экспозиция демонтирована, экспонаты эвакуированы в фондохранилища.

Длительное время музей работал в режиме художественных выставок, а 22 декабря 2006 года Национальный музей Т.Шевченко вновь открыл двери для посетителей.

Вместе с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО в музее побывали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, министр культуры Юрий БОГУЦКИЙ, председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Ученики школ и лицеев во время посещения Президентом музея, прочитали стихи Т.Шевченко.

В.ЮЩЕНКО вручил школьникам «Кобзарь». Также он подарил «Кобзарь», в частности, Ю.ТИМОШЕНКО, бывшему Председателю парламента Ивану ПЛЮЩУ.