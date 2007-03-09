Forbes: в Украине 7 миллиардеров

Американский деловой еженедельник Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров - в этом году в него попало 7 украинцев.

Так, самый богатый человек Украины Ринат АХМЕТОВ с состоянием 4 млрд. дол. (214 место мировом рейтинге). Второе место занял Виктор ПИНЧУК – 2,8 млрд. (323 место). Также к числу самых богатых украинцев относятся: Сергей ТАРУТА – 2 млрд. (488); Виталий ГАЙДУК – 2 млрд. (488); Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 1,2 млрд. (799); Геннадий БОГОЛЮБОВ – 1,2 млрд. (799) и Константин ЖЕВАГО – 1 млрд. (891.)

В целом, за последний год в мире стало на 153 миллиардера больше.

В списке мировых богачей - 946 человек. Их совокупное состояние оценивается почти в 3,5 триллиона долларов. Первое место по-прежнему занимает глава компании «Майкрософт» Билл ГЕЙТС с его 56 миллиардами долларов.

Среди российских богачей самую внушительную сумму удалось скопить Роману АБРАМОВИЧУ. Его состояние оценивается в 18 млрд. 700 млн. Всего в списке 53 россиянина.