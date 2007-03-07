Министр обороны Украины 8 марта будет играть с женой в преферанс

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подарит супруге на 8 марта мобильный телефон.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО сказал: «Я подарю мобильный телефон – ее достал последний, все больше глючит, хоть и недавно подаренный».

При этом он не смог назвать его модель, но предположил, что это Samsung-D900.

Министр также сообщил, что будет праздновать 8 марта с семьей за городом, в собственном доме.

«Очевидно, что в это утро я поднимусь раньше, приготовлю что-то праздничное, а затем уже подниму супругу и дочь. Это домашний праздник – будут цветы, очевидно, вино, торт, будет костер, камин, и, возможно, преферанс», - рассказал А.ГРИЦЕНКО.