Министр обороны Украины 8 марта будет играть с женой в преферанс
15:56, 07 марта 2007Общество
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Гриценко подарит супруге телефон
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подарит супруге на 8 марта мобильный телефон.
Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО сказал: «Я подарю мобильный телефон – ее достал последний, все больше глючит, хоть и недавно подаренный».
При этом он не смог назвать его модель, но предположил, что это Samsung-D900.
Министр также сообщил, что будет праздновать 8 марта с семьей за городом, в собственном доме.
«Очевидно, что в это утро я поднимусь раньше, приготовлю что-то праздничное, а затем уже подниму супругу и дочь. Это домашний праздник – будут цветы, очевидно, вино, торт, будет костер, камин, и, возможно, преферанс», - рассказал А.ГРИЦЕНКО.
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