Довгий утверждает, что БЮТ давит на суд по делу об императивном мандате

Ситуация вокруг рассмотрения Печерским райсудом Киева дела по сути относительно закона об императивном мандате для депутатов местных советов остается напряженной из-за попытки некоторых депутатов БЮТ, которые злоупотребляют депутатской неприкосновенностью, оказывать давление на судей путем устных угроз, заявил журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, вместе с тем он выразил убеждение в том, что «понимание демократии и защищенности в судебных инстанциях уже является достаточно высоким для того, чтобы не поддаваться на провокации и принимать непредвзятые и законные решения».

По словам О.ДОВГОГО, «сейчас адвокаты одной из сторон вынуждены были заявить об отводе одного из судей в связи с тем, что было более чем явное давление со стороны депутатов БЮТ». «На этот момент идет лишь начало рассмотрения этого вопроса и больше превалируют эмоции обеих сторон, чем рассмотрение вопроса по сути”, - добавил секретарь Киевсовета.

Сегодня около 100 киевлян, сторонников Блока Леонида Черновецкого, пикетировали Печерский райсуд, в котором должно было начаться рассмотрение дела по сути относительно закона об императивном мандате для депутатов местных советов. Дело рассматривается по предоставлению Виктора ГРИНЮКА, которому межпартийная конференция Блока Черновецкого досрочно прекратила полномочия депутата Киевсовета.

5 марта Печерский райсуд Киева, рассмотрев исковое заявление депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого В.ГРИНЮКА, запретил осуществлять ряд действий политическим партиям, избирательным блокам политических партий, Центральной избирательной комиссии и территориальным избирательным комиссиям по отзыву и досрочному прекращению полномочий депутатов местных советов на основе закона об императивном мандате.

В связи с этим ЦИК приняла протокольное решение обратиться в Печерский райсуд с просьбой разъяснить порядок выполнения Центральной избирательной комиссией этого постановления.

Как сообщил журналистам участник пикета - председатель Соломенской районной организации христианско-либеральной партии Роман СЛОБОДЧАН, «люди на выборах голосовали за конкретных депутатов, которые с ними встречались, работали». «Нонсенсом является то, что можно не собирать заседание городского и районных советов, а просто собрать политических руководителей и решать судьбу района или судьбу города», - отметил он.

По словам Р.СЛОБОДЯНА, в законе об императивном мандате для местных депутатов есть нормы, которые запрещены всеми европейскими конвенциями, поэтому применять их в демократическом обществе недопустимо.