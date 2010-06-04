10 ножевых ран руководителя СМИ не интересуют местную милицию (фото)

Комитет защиты украинских журналистов (КЗУЖ) распространил адресованное Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, Генеральному прокурору Александру Медведько, министру внутренних дел Анатолию Могилеву обращение.

Обращение напоминает, что в ночь с 16 на 17 апреля этого года в городе Нововолынске (Волынской области) было совершено покушение на жизнь учредителя и директора львовского предприятия “Радиоорганизация “Львовская женщина” Игоря Желизко (предприятие имеет также филиалы на Волыни - в городах Нововолынске и Ковеле). Руководителю масс-медиа было нанесено свыше десяти ударов ножом в живот и спину. Только по стечению обстоятельств журналист остался жив.

Прошло больше месяца со дня дерзкого нападения, но до сих пор правоохранительные органы не нашли ни исполнителей, ни заказчиков этого подлого преступления, отмечено в обращении.

Зато характерно, что как в канун покушения, так и после совершения преступления, на него и на предприятие, которое он возглавляет, продолжается неистовое давление местной власти. Местная прокуратура и милиция годами не реагируют на обращения Игоря Желизко о преступлениях, совершенных против него, его семьи и медиа-предприятия.

Это уже второе покушение на жизнь руководителя масс-медиа. То, что следствие по факту покушения на жизнь журналиста поручено вести на местном уровне, фактически значит спустить все на тормоза. Такую ситуацию КЗУЖ расценивает как дальнейшее попустительство тем, кто хочет заткнуть правде рот, как неспособность или нежелание раскрыть это резонансное преступление. Комитет требует передать следствие в ведение центрального аппарата МВД Украины и взять его под личный контроль министра внутренних дел и Генерального прокурора Украины, поскольку покушение на жизнь Игоря Желизко - это следствие преступной бездеятельности местных правоохранительных органов.

Комитет защиты украинских журналистов заявляет о готовности настойчиво контролировать и постоянно информировать общественность о ходе расследования этого уголовного дела и фактах давления на учредителя и директора львовского предприятия “Радиоорганизация “Львовская женщина” Игоря Желизко, на коллектив масс-медийного предприятия и реагировать должным образом на промедление с расследованием. Мы ожидаем публичного отчета МВД и Генеральной Прокуратуры Украины о ходе этого уголовного дела ко второй декаде июня с.г.

Украина не должна быть страной, где убивают, калечат или бьют журналистов, заключают авторы документа.