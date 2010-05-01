Руководителю "Львовской женщины" нанесли больше десяти ударов ножом

Больше десяти ударов ножом в живот и спину получил учредитель и директор львовского предприятия «Радиоорганизация «Львовская женщина» Игорь Желизко. Нападение произошло в ночь из 16 на 17 апреля в городе Нововолынске Волынской области, сообщает Радио "Свобода".

«Мы долго задержались в офисе, – рассказывает жена Игоря Ирина Крымская-Лузанчук, директор Нововолынского филиала РО «Львовская женщина». – После ужина всей семьей смотрели телевизор. А потом Игорь решил сделать на машине круг по городу: так он и наши работники присматривают за сетью, где систематически повреждают кабель и усилители. Когда возвращался домой, в подъезде на него напал мужчина, который, скорее всего, караулил на лестничной площадке второго этажа. Нападающий бил ножом в спину и живот».

Теперь жизни Игоря Желизки ничего не угрожает, жизненно важные органы не повреждены. По прибытии в больницу, Игоря Желизко успешно прооперировали и в сейчас уже выписали на амбулаторное лечение.

Начальник отдела связей с общественностью УМВД в Волынской области Николай Корнийко сообщил, что по факту избиения возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 1 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Теперь стражи порядка установили круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Одна из версий нападения, которую рассматривают следователи, профессиональная деятельность потерпевшего. Но эта версия не основная, так как, по словам Николая Корнийко, Игорь Желизко не профессиональный журналист. Однако следствие идет и отрабатываются все возможные версии. Больше информации о расследования можно будет узнать через две недели.