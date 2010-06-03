Прокуратура защитила Великую Отечественную от львовского облсовета

Прокуратура Львовской области опротестовала законность действий местного облсовета, который 25 мая запретил использование на территории региона термина "Великая Отечественная война", пишет газета "Сегодня".

В постановлении облсовета говорится о том, что этот термин "не соответствует украинской исторической реальности", а потому вместо него следует употреблять словосочетание "Вторая мировая война".

Прокуратура сочла, что львовские депутаты, голосуя за этот документ, вышли за пределы своих полномочий, поскольку постановили отмечать День памяти жертв Второй мировой, не имея на то права.

Кроме того, надзорный орган усмотрел нарушение закона Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в использовании львовянами термина "жертвы немецко-нацистского и московско-коммунистического тоталитарных режимов". По мнению прокуроров, это определение не соответствует формулировкам закона - "жертвы нацизма" и "жертвы политических репрессий... сталинского режима".

Исходя из всего перечисленного, прокуратура предлагает облсовету отменить постановление.