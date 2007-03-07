Президент присвоил Вакарчуку звание Героя Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во Львове принял участие в торжественном заседании Ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко по случаю 60-летнего юбилея лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, ректора этого университета, профессора Ивана ВАКАРЧУКА.

Об этом сообщает Официальный интернет-сайт главы государства.

В.ЮЩЕНКО вручил Ивану ВАКАРЧУКУ Орден Государства. Указ Президента Украины о присвоении ректору Львовского национального университета имени Ивана Франко звания Героя Украины с вручением Ордена Государства огласил заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ.

В.ЮЩЕНКО поздравил юбиляра, высоко оценив его преданное служение Украине. Президент выразил убеждение, что жизненный путь И.ВАКАРЧУКА является достойным примером для его студентов и всего украинского общества. Он особо отметил принципиальную гражданскую позицию ректора ЛНУ. «Убежден, с такой гражданской позицией, как Ваша, мы будем иметь не только первоклассных ученых, студентов, но и самое главное – первоклассных граждан Украины», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Президент также отметил, что И.ВАКАРЧУК имеет авторитет в научных кругах как Украины, так и мира.

Говоря о чрезвычайной важности образования, Президент сказал: «Будущее любой нации, ее место и в сегодняшнем, и в завтрашнем мире будет определять ответ на один простой тест – какую образовательную политику проводит государство, какое образование имеет рядовой гражданин. Выиграть конкуренцию в образовании – это выиграть день сегодняшний».

В своем выступлении на заседании Ученого совета Президент также затронул некоторые вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Украине. Говоря о конституционной реформе, В.ЮЩЕНКО еще раз отметил необходимость создания Конституционной комиссии из представителей политических сил, исполнительной власти, парламента, общественности. Эта комиссия должна разработать совместную позицию в вопросах основ государственного управления. В.ЮЩЕНКО также отметил, что главным для политических сил в нашем государстве в настоящее время является их консолидация вокруг основных национальных приоритетов. Обращаясь к присутствующим, Президент призвал их и в дальнейшем быть проводниками идей украинства, патриотизма в обществе.