Милиция возбудила уголовное дело по факту похищения студентки

Столичная милиция возбудила уголовное дело по факту похищения 22-летней студентки пятого курса Киевского института международных отношений Ирины ЛАЗАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в киевском главке милиции, по данным некоторых свидетелей, девушка была похищена утром 28 мая возле института: когда она шла с автостоянки, где припарковала свой автомобиль, неизвестный затолкал ее в белый микроавтобус, который двинулся в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбуждено по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В милиции заверили, что проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, отрабатываются все возможные версии мотивов преступления.