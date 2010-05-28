Украина намерена экспортировать легковые машины в Среднюю Азию

Корпорация «Богдан», один из лидеров украинского автопрома, намерена выйти на рынки Казахстана и Киргизии с легковыми автомобилями и легким коммерческим авто Bogdan 2310.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор компании «Богдан Индустрия» (отвечает за экспорт легковых автомобилей) Борис ТКАЛЕНКО в Киеве в ходе 18-го Киевского международного автосалона SIA’2010.

По его словам, переговоры с операторами в этих странах находятся на финальной стадии.

По предварительным договоренностям, на рынки этих государств корпорация экспортирует, по меньшей мере, по 500 автомобилей уже в текущем году.

«Сегодня наша компания не занимает позицию агрессивного экспортера. Такую стратегию мы обусловливаем необходимостью качественного, а не количественного входа на рынок. В первую очередь, это касается вопросов сервисного обслуживания авто», - отметил Б.ТКАЛЕНКО.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет трех дистрибьюторов легковых авто в Российской Федерации, а также по одному в Армении и Беларуси.

«Богдан» планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. ед., в том числе с учетом реализации экспортной политики.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время корпорацией выпускаются легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Россия) и других ведущих мировых производителей.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.