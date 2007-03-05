Кого украинцы считают наиболее коррумпированым (соцопрос)

51,7% украинцев считают, что наиболее коррумпированным органом власти является милиция.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским институтом проблем управления им. Горшенина. На втором месте по коррумпированности находятся суды – 49,4%. За ними идет прокуратура – 39,9%, Верховная Рада Украины – 38,5%, таможня – 36,7%, местные органы власти – 35,5% и Кабинет министров – 31,4%.

Секретариат Президента наиболее коррумпированным считают 19,1% опрошенных, СБУ – 15,4% и не дали ответ на этот вопрос 13%.

На вопрос, насколько распространенным является взяточничество в целом по Украине, ответили, что оно является очень распространенным 40,1% респондентов. При этом на вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать громких антикоррупционных дел и арестов должностных лиц во властных структурах по обвинениям в коррупции, 58,3% ответили, что не стоит ожидать, 13,4% считают, что можно ожидать и не ответили на этот вопрос 28,3% опрашиваемых.

Опрос был проведен с 12 по 25 февраля в 143 населенных пунктах. Были опрошены 2012 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,4%.