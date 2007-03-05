Теракт против эвакуаторов Черновецкого

В Киеве неизвестные осуществили попытку взорвать коммунальные автомобили-эвакуаторы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По данным И.КИЛЬЧИЦКОЙ, на днях в 23.30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на штрафплощадку, где вместе с автомобилями «ночуют» 24 коммунальных эвакуатора. Одно такое взрывное устройство загорелось на крановой установке, два других – на платформе эвакуатора. Охрана службы своевременно увидела пожар и немедленно его ликвидировала, сообщила заместитель председателя КГГА.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место инцидента, установила, что в совершении преступления участвовали три человека, имена которых пока неизвестны, сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Этот инцидент она связывает с тем, что киевская власть начала борьбу с правонарушениями водителей и с заторами на дорогах. “После того, как мы начали вводить цивилизованные, принятые во всем мире нормы борьбы с правонарушениями водителей и с заторами на дорогах, нам сразу стали «вставлять палки в колеса», - сказала, в частности, И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

“После того, как мы закупили дополнительные эвакуаторы и запустили их в работу, какими только методами не пытались с нами бороться: и правовыми (но мы выигрываем суды!), и психологическими (какие только vip-персоны не звонили по телефону с просьбами не брать с них штраф за незаконно припаркованные машины), и теперь вот прибегли к хулиганским…”, - заявила заместитель председателя КГГА. Однако, по ее мнению, “ментальность наших людей все же меняется к лучшему, они осознают: нарушил порядок, создал неудобства другим - плати штраф”. Это правило без исключения действует в Киеве для водителей как «запорожцев», так и «мерседесов», сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.