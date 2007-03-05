Российские пехотинцы не пустили украинцев на „Марс-75”

Морские пехотинцы ЧФ РФ сегодня в Геническе (Херсонская обл.) не пропустили руководителя и работника районного отдела государственной исполнительной службы на радионавигационную станцию „Марс-75”, которые прибыли сюда в сопровождении работников правоохранительных органов с целью ее принудительного изъятия согласно решению Хозяйственного суда Херсонской области от 11 апреля 2003 года.

Как сообщил УНИАН председатель Всеукраинской молодежной организации „Студенческое братство” Олег ЯЦЕНКО, активисты Севастопольской городской организации „Русский блок”, которые так же, как и морские пехотинцы, прибыли в Геническ из Севастополя, сорвали установленный „Студенческим братством” на воротах станции государственный флаг Украины, после чего потоптались по нему. Они также сорвали установленную студенческими активистами сине-желтую табличку с трезубом, на которой были указаны законный владелец объекта - Министерство транспорта и связи Украины и полное название станции на украинском языке. Вскоре „Русский блок” покинул место происшествия, отметил О.ЯЦЕНКО. В то же время активисты „Студенческого братства”, которое развернуло здесь утром свой палаточный городок из 5 палаток, - в поддержку действий судебных исполнителей - пока еще здесь остаются.

По словам О.ЯЦЕНКО, в соответствии со статьей 6 Закона Украины о порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины „такие действия российской стороны, в частности, вмешательство морских пехотинцев в исполнение решения суда, можно расценить как препятствование действиям судебных исполнителей”. Кроме того, как отметил лидер „Студенческого братства” „морская пехота ЧФ РФ осуществила несанкционированное передвижение на 200 км. вглубь территории Украины от места постоянной дислокации”, что противоречит пункту 5 статьи 15 соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины”. По его словам, все это является нарушениями, которые, согласно с той же 6-й статье, требуют денонсации соглашений о временном пребывании ЧФ РФ на территории Украины”, - сказал О.ЯЦЕНКО.