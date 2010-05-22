Из-за забастовки остановился Прилукский завод "Білкозин"

В Черниговской области на предприятии ОАО "Прилукский завод "Білкозин" через невыплату заработной платы начался забастовка, работа всех производственных цехов остановлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Федерации профсоюзных организаций области.

По словам председателя профкома предприятия Владимира МАЗУРЕНКО, администрация, очевидно, не восприняла требования коллектива серьезно и не пошла на диалог с рабочими.

“С 5-го мая, когда состоялась акция протеста, и было предупреждение о забастовке, обещанную зарплату так и не выплатили. Рабочих в который раз накормили лишь обещаниями”, - сказал он.

Работники предприятия возмущены невыплатой заработной при условии полной загрузки производственных мощностей и стабильной реализации продукции. Кроме того, они указывают на полное пренебрежение нормами охраны труда – на заводе не выдается спецодежда, инвентарь, молоко, отмечается в сообщении.

Заместитель генерального директора Юрий СТЕПАНИЖОВ провел переговоры с бастующими. Он пообещал, что на протяжении следующей недели будет выплачена задолженность за февраль-март, не гарантируя при этом своевременности последующих выплат и повышения тарифных ставок. Заместитель гендиректора попробовал уговорить людей выйти на рабочие места, чтобы переделать сырье (не завершенное производство), которое может испортиться за время простоя, отметив, что сумма убытков для предприятия составит почти 3 млн. грн.

На встрече членов стачкома с представителями администрации было заявлено о недопущении преследования активных членов профсоюза.

После обсуждения с трудовым коллективом члены стачкома объявили решение – не начинать работу до выполнения всех требований, а именно: выплаты в полном объеме заработной платы за весь период и недопущение в дальнейшем ее задолженности, повышения часовых тарифных ставок, которые не изменялись с 2008 года и возвращения задолженных социальных выплат за 2008-2010 годы.

По информации бастующих, владелец планирует вывезти сырье с "Білкозину" в Ленинградскую область (Российская Федерация) для переработки на аналогичном заводе.

Справка УНИАН. «Прилукский завод «Білкозин» - единственное в Украине и одно из немногих в Европе предприятие, которое специализируется на выпуске искуственных коллагеновых оболочек для производства колбасных изделий, сосисок и других пищевых продуктов. Сырьевой основой служит натуральный экологически чистый коллагеновый белок, который получают путем технологической обработки гольевого спилка шкур крупного рогатого скота.