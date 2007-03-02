Тимошенко завершила встречу с Кондолиззой Райс

США поддержат действия украинских демократических сил в случае правового признания необходимости досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам после встречи с госсекретарем США Кондолиззой РАЙС.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, во время встречи она поняла, что «демократия в Украине будет поддержана США». «Всех настораживают риски, связанные с интеграцией Украины в совсем другие структуры с потерей политического суверенитета», - отметила лидер БЮТ. «Если правовым путем через решение Конституционного Суда будет признано, что Украина должна провести досрочные выборы и изменить Конституцию - наши действия будут поддержаны. Такой вывод я могу сделать из этой встречи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она добавила, что «в таком случае Украина имеет шанс избавиться от угрозы авторитарного развития».

«Мне удалось объяснить причины конституционного кризиса в Украине, и то, что выход заключается лишь в проведении досрочных выборов и принятии новой Конституции. В таком хаосе до 2011 года Украина потеряет возможности демократического лидера в нашем регионе», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, К.РАЙС приветствует объединение демократических сил в Украине.

Кроме того, лидер БЮТ сообщила, что на встрече также речь шла о стратегии движения Украины к обеспечению реальной энергонезависимости, диверсификации поставок энергоносителей.

Ситуация с размещением элементов ПРО в Европе, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, на встрече с К.РАЙС не обсуждалась.